Азербайджан стал лидером по внешней торговле с Россией

Внешняя торговля России в 2017 году перешла к росту, и лидером российской торговли со странами СНГ стал Азербайджан, передает haqqin.az сообщение специализированного российского издания «Продвэд».

«Самый высокий темп роста показал Азербайджан: торговля с ним выросла на 89%, причем как за счет роста экспорта, так и за счет импорта», - отмечает издание.

Согласно информации, Россия стала больше поставлять Азербайджану транспортных средств, машин и оборудования. При этом основным экспортным товаром стали именно продукты питания. Россия увеличила поставки в Азербайджан зерна, сахара, жиров и пищевого масла. Взаимообразно увеличился ввоз в страну судов азербайджанского производства, лодок и плавучих конструкций, а также минерального топлива, фруктов, орехов и металлов.

Основным торговым партнером России в СНГ по-прежнему остается Беларусь, внешнеторговый оборот с которой за шесть месяцев 2017 года у нее вырос на 23%, составив $13,9 млрд.

Торговля России с другими странами СНГ также показала рост. Так, внешнеторговый оборот с Казахстаном вырос на 37%, а с Узбекистаном – на 21%.