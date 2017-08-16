Латыши строят гигантский ангар в Азербайджане

Инженеры латвийского предприятия "RK Machinery" акционерного общества UPB строят в Азербайджане ангар для Boeing 747 с самыми передовыми системами безопасности.

Как сообщают латвийские СМИ, об этом заявил журналистам производственный директор предприятия Артем Фокеев.

"У нас инженер участвует в реализации целого проекта – с нуля до монтажа. Самый четкий пример того, как работают наши инженеры, – мега-заказ из Азербайджана. Там нам надо спроектировать и построить ангар для Boeing 747 с самыми передовыми системами безопасности", — сказал он.

По его словам, американским партнерам очень нравится с работать с "RK Machinery".

"Фактически мы стали мостом между Европой и Америкой. Ранее мы ничем подобным не занимались, но все получилось, причем – сходу. И теперь на стадии проектирования новый заказ от тех же американцев: надо сделать макет передней части самолета Boeing с одним крылом. Длина его будет 18 метров, диаметр — около 4 метров, плюс крыло. Все, что вы видите в салоне самолета, - из самых разных материалов, у нас будут из стали, например, кресла, ящики для багажа. Проект непростой, но мы обязательно его выполним – и даже не сомневаемся в этом", — дал заверение Артем Фокеев.