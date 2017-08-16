Умерла Вера Глаголева

Известная российская актриса и режиссер Вера Глаголева скончалась в США. Об этом «Московскому комсомольцу» сообщил источник, близкий к семье.
По данным источника, причиной смерти могло стать онкологическое заболевание.
Известная российская актриса и режиссер Вера Глаголева скончалась в США. Об этом «Московскому комсомольцу» сообщил источник, близкий к семье.
По данным источника, причиной смерти могло стать онкологическое заболевание.
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