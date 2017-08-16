Трамп одобрил решение Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter назвал «мудрым» решение лидера КНДР Ким Чен Ына не запускать баллистические ракеты в район Гуама, где находятся американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн, сообщает RT.

Kim Jong Un of North Korea made a very wise and well reasoned decision. The alternative would have been both catastrophic and unacceptable! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 августа 2017 г.

«Лидер КНДР Ким Чен Ын принял очень мудрое и обоснованное решение. Альтернатива была бы катастрофической и неприемлемой!» — написал Трамп.

Ранее Ким Чен Ын заявлял, что готов «какое-то время посмотреть на глупое поведение янки», но рекомендовал США «со светлой головой взвесить все плюсы и минусы» и понять, что конфронтация неблагоприятна для обеих сторон.

15 августа госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон заинтересован в диалоге с КНДР в связи с обострением кризиса между двумя странами.