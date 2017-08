Трамп одобрил решение Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter назвал «мудрым» решение лидера КНДР Ким Чен Ына не запускать баллистические ракеты в район Гуама, где находятся американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн, сообщает RT.

Kim Jong Un of North Korea made a very wise and well reasoned decision. The alternative would have been both catastrophic and unacceptable!