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Трамп одобрил решение Ким Чен Ына

 

Президент США Дональд Трамп в своём Twitter назвал «мудрым» решение лидера КНДР Ким Чен Ына не запускать баллистические ракеты в район Гуама, где находятся американская авиабаза Андерсен и военно-морская база Апра-Харборн, сообщает RT.

«Лидер КНДР Ким Чен Ын принял очень мудрое и обоснованное решение. Альтернатива была бы катастрофической и неприемлемой!» — написал Трамп.

Ранее Ким Чен Ын заявлял, что готов «какое-то время посмотреть на глупое поведение янки», но рекомендовал США «со светлой головой взвесить все плюсы и минусы» и понять, что конфронтация неблагоприятна для обеих сторон.

15 августа госсекретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что Вашингтон заинтересован в диалоге с КНДР в связи с обострением кризиса между двумя странами.

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