Ильхам Алиев выделил деньги на водоснабжение бакинских поселков

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации в поселке Бинагади Бинагадинского района Баку, а также в поселках Мехтиабад и Новханы Абшеронского района.

Согласно распоряжению, из средств, предусмотренных в указе президента от 27 декабря 2016 года «О применении закона "О государственном бюджете Азербайджана на 2017 год"», ОАО «Азерсу» будет выделено четыре миллиона манатов.

Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной распоряжением, а Кабинету министров - решить вопросы, проистекающие из распоряжения.