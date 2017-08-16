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Ракеты Ким Чен Ына угрожают и России, и Китаю Заявление Пентагона

 

Председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Джозеф Данфорд, находящийся в Китае с официальным визитом, заявил, что ракетная и ядерная программы КНДР угрожают мировому сообществу, в том числе России, КНР и Соединенным Штатам. Об этом сказал официальный представитель комитета капитан Даррин Джеймс, передает ТАСС.

"Генерал Данфорд дал четко понять, что ракетная и ядерная программы Северной Кореи угрожают всему мировому сообществу, включая Китай, Россию, США и наших союзников. Он подчеркнул, что США и Китай ставят перед собой одну и ту же цель - денуклеаризацию Корейского полуострова мирными средствами", - отметил представитель ВС США.

По мнению Данфорда, действия Пхеньяна "угрожают экономической и военной безопасности" Пекина. Генерал вновь призвал КНР "усилить давление на северокорейский режим". Он в очередной раз указал на "решимость Америки использовать полный спектр военного потенциала для защиты своих союзников в Республике Корея и Японии, а также своей собственной территории", если "предпочтительные дипломатические и экономические мирные варианты потерпят неудачу".

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