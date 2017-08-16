Рахмон запретил школьникам носить хиджаб и бороду

Минобразования Таджикистана запретило школьницам носить хиджаб, а школьникам — бороду, передает агентство "Ховар" со ссылкой на сайт ведомства.

"Школьницам Таджикистана в период пребывания в школах запрещается ношение хиджаба, узких, порванных джинсов, мини- и обтягивающих юбок, а также ношение более одной серьги на ушах и яркого или броского макияжа. Школьникам же воспрещено ношение бород и длинных волос, серег, длинных ногтей и колец, носить же джинсы позволяется только в зимний сезон", — говорится в сообщении.

Как уточняет агентство, Минобразования кроме того запретило учащимся школ иметь на себе татуировки, носить футболки с рекламными надписями и изображениям государственной символики других стран. Нельзя будет также посещать занятия в спортивной одежде, за исключением уроков физкультуры.