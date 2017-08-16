Итальянский отель оказался в центре скандала из-за геев

Итальянский отель оказался в центре скандала из-за специального знака для мужчин нетрадиционной сексуальной ориентации. Об этом сообщает The Local.

В уборной гостиницы, расположенной в населенном пункте Каваллино-Трепорти в Венеции, указатель на кабинке для женщин имеет вид красной дамской фигуры, а для представителей сильного пола — синего мужского силуэта. Что же касается до геев, то места для отправления ими естественых потребностей оказались помечены в отеле изображениями наполовину красного, наполовину синего человеческого гибрида.

Владелец отеля заявил, что такой значок появился в уборной при прежнем хозяине. Нынешний собственник, по его словам, распорядился затушевать эмблему, однако кому-то, вероятно, все же удалось ее обнаружить и, сфотографировав, выложить снимок в сеть.