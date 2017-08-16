Уволенного главу пресс-службы Трампа заменит женщина

Одна из советников и доверенных лиц президента США Дональда Трампа Хоуп Хикс будет исполнять обязанности директора по коммуникациям Белого дома. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на свои источники.

Хикс будет работать с пресс-секретарем Белого дома Сарой Сандерс, пока вашингтонская администрация не подыщет постоянного работника на эту должность, ранее занимавшуюся Энтони Скарамуччи.

По данным газеты, полномочия Хикс в сфере работы с общественностью будут расширены. В данный момент она исполняет должность директора Белого дома по стратегическим коммуникациям.