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Любимое детище Тельмана Исмаилова приостановило деятельность

 

Один из самых роскошных отелей в Турции – Mardan Palace, построенный азербайджанским бизнесменом Тельманом Исмаиловым, на грани закрытия.

По информации турецкой газеты POSTA, отель уже приостановил резервацию номеров и не принимает новых гостей. Турецкие СМИ считают, что все это из-за финансовых трудностей, с которыми отель не справляется уже несколько лет.

«Объект закрыт, по этой причине резервация не может быть выполнена», - заявили в отеле корреспонденту издания, пытавшемуся забронировать номер.

Главный менеджер отеля Mardan Palace Сельджук Шентепе сообщил, что отель не будет принимать новых гостей как минимум всю следующую неделю.

Вместе с тем Сельджук Шентепе категорически опровергает слухи о скором закрытии отеля.

«Отель работает и предоставляет свои услуги клиентам. У нас есть определенные проблемы. Да, нам пришлось расстаться с частью персонала. Но у нас все еще работают 670 сотрудников. Наш отель неоднократно становился лауреатом международных наград, мы один из лучших отелей в мире и у нас есть история. Да, у нас есть проблемы, но мы не закроемся», - заверил он.

Отметим, что Mardan Palace пытаются обанкротить на протяжении последних двух лет. Эта тема красной нитью проходит во многих публикациях российских СМИ и связана с именем олигарха Тельмана Исмаилова, на активы которого накладывается арест.

На данный момент российский ВТБ старается признать неплатежеспособной управляющую компанию отеля Mardan Palace – Olimpus, аффилированную с бизнесменом. Прогнозируется, что уже осенью отель может перейти в руки «Внешторгбанка».

Но пока отель продолжает принадлежать Тельману Исмайлову. На строительство отеля бизнесмен потратил баснословные 1,4 миллиарда долларов. Однако отель оказался нерентабельным и вскоре начал тянуть своего владельца в долговую яму.

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