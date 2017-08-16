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В США нашли крупные запасы лития

 

Американские ученые выяснили, что древние супервулканы (и стратовулканы) являются источниками огромных запасов лития и, по их мнению, способны стать основным фактором энергонезависимости США в будущем. Соответствующее исследование опубликовано было в журнале Nature Communications, о нем же кратко сообщил и Стэнфордский университет (США).

Огромные запасы лития, как показали специалисты, содержатся в гекторите — минералах, находящихся в озерных придонных отложениях кальдер древних супервулканов. Ученые обнаружили, что чем больше в отложениях лития, тем выше там же концентрации рубидия, что позволяет создать действенную технологию обнаружения металла.

Типичным примером водоема, богатого литием, может быть озеро Крейтер (глубочайшее в США) в штате Орегон. Оно заполняет вулканическую котловину, сформировавшуюся несколько тысяч лет назад после обрушения стратовулкана Мазама. Ученые планируют отследить содержание лития в других вулканических озерах.

В настоящее время литий добывается шлавным образом в Чили и Австралии. Металл используется для создания литий-ионных батарей.

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В США нашли крупные запасы лития
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