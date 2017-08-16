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Прокуратура и полиция Баку о гибели гражданина Ирана

 

В результате неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, предпринятых полицией и прокуратурой Сабунчинского района, был задержан и привлечен к ответственности виновник ДТП,  бежавший с места преступления, говорится в совместном заявлении Главного управления Баку и городской прокуратуры.

Согласно информации, 14 августа на территории Сабунчинского района управляемое Гурбановым Вагифом Асадулла оглу 1968 г.р. "лондонское такси" (госномер: 10-TH-387), свернув на встречную полосу движения, совершило лобовое столкновение с автомобилем «OKA» (госномер: 10-NX-581), за рулем которого находился гражданин Исламской Республики Иран Гейдари Гасан Вали оглу. В результате ДТП Гейдари погиб, между тем как В.Гурбанов с места происшествия сбежал.

По факту в следственном отделе районного управления полиции было возбуждено уголовное дело по ст. 263.2 и 264 УК.

Было установлено, что подозреваемый управлял транспортным средством в нетрезвом состоянии.

С учетом этого уголовное дело было переквалифицировано по ст. 263-1.3 и 264 УК.

В.Гурбанов привлечен к следствию в качестве обвиняемого лица. В его отношении избрана мера пресечения - арест.

Необходимые следственные действия по делу продолжаются.

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