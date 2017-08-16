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В Азербайджане стали меньше пользоваться наличными

 

За прошедшие месяцы текущего года объем оплаты товаров, услуг и работ наличными деньгами сократился в стране на 62,6%, сообщил замминистра налогов Илькин Велиев, передает haqqin.az cо ссылкой на пресс-службу ведомства.

И.Велиев отметил, что наличные расчеты сократились по предприятиям торговли Азербайджана на 67,5%, по зарплатам и другим выплатам - на 73,3%. Чиновник считает, что это результат принятия закона «О безналичных расчетах».

Применение положений закона позволит увеличить оборот безналичных расчётов, обеспечить их прозрачность, легализацию доходов и заработной платы, а также повышение других экономических показателей во всех сферах экономики.

Помимо этого новый нормативный акт, регламентирующий финансовую сферу, создает условия для правильного подсчета и выплаты налогов налогоплательщиками и тем самым сократит случаи уклонения от обязательных выплат государству.  

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