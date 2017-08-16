Армяне пытаются сорвать военное соглашение Азербайджана и Канады

Армянская диаспора Канады предпринимает активные действия для срыва сделки между Азербайджаном и канадской компанией INKAS по поставкам бронетранспортеров для МВД Азербайджана.

Напомним, что ранее была создана азербайджано-канадская компания AZCAN, которая будет заниматься сборкой бронетранспортеров в Азербайджане. До этого в Азербайджан уже была доставлена партия машин, собранных канадской компанией INKAS.

Президент канадско-армянского комитета по политическим вопросам Шаге Таначян направила письмо премьер-министру Джастину Трюдо, в котором выражена обеспокоенность армянской диаспоры по поводу поставок бронетранспортеров.

Кроме того, Армянский национальный комитет Канады (ANCC) обратился к более чем 50 членам парламента с просьбой организовать встречу с властями страны для обсуждения военного сотрудничества Канады с Азербайджаном.

В свою очередь, пресс-секретарь министра иностранных дел Канады Адам Остин заявил, что парламентский секретарь при Министерстве иностранных дел Канады Мэтт Декорси встретится с представителями общины.

"Армения — близкий друг и союзник Канады. У нас крепкие взаимоотношения между людьми и перспективные экономические связи, которые приносят пользу обеим странам. Мы гордимся тем, что тесно сотрудничаем с армянской общиной в Канаде, а также с правительством Армении", — сказал Остин.

Истерия армян вокруг военного сотрудничества Азербайджана и Канады достигла такого размаха, что в дело вмешался и временный поверенный в делах Азербайджана в Канаде Рамиль Гусейнли.

В интервью Канадской радиовещательной корпорации Рамиль Гусейнли отметил, что армянская диаспора распространяет ложную информацию касательно ситуации в регионе, добавив, что основной причиной эскалации конфликта является оккупация Арменией азербайджанских земель.

Дипломат добавил, что приобретение канадских бронетранспортеров не имеет никакого отношения к нагорно-карабахскому конфликту, поскольку эти машины предназначены для правоохранительных органов Азербайджана.

«Это соглашение открывает новые рабочие места как в Азербайджане, так и в Канаде. Истерия армянской диаспоры непонятна», - сказал он.