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Федерация каратэ просит помощи у Ильхама Алиева

Автор: Отдел спорта 

Национальная федерация каратэ Азербайджана выступила с заявлением, в котором комментирует информацию, опубликованную в некоторых СМИ, о плачевном финансовом состоянии в Федерации.

«В некоторых СМИ было указано, что у нас тяжелый кризис, больше года не выдается зарплата, а команду выгнали с ее базы на «Интер Арене». Все это дезинформация, - говорится в заявлении. – В этих информациях, полученных из недостоверных источников, написано, что каратисты вынуждены самостоятельно оплачивать все свои расходы, что нет условий для тренировок, а потому якобы некоторые каратисты приняли решение завершить карьеру».

Федерация сообщает, что после майской Исламиады в Баку каратисты отпущены в отпуск.

«После тяжелых тренировочных сборов команде, показавшей на Исламских играх высокие результаты, предоставлен отдых. Учитывая жаркую погоду, серьезные сборы не проводятся. Тем не менее, в разных возрастных группах национальных команд проводятся тренировки, хоть и не в полном составе. Как результат, на днях на престижном международном турнире в Иране наши спортсмены завоевали 12 медалей – 4 золотых, 4 серебряных наград и 4 бронзы. По плану продолжается подготовка к осенним соревнованиям».

В заявлении опровергают информацию о том, что каратисты участвуют в международных семинарах и тратят заработанное на свои спортивные нужды.

«Если у кого-то возникнут трудности, то руководство Федерации способно помочь. По известным причинам генеральный спонсор Федерации Международный банк Азербайджана с начала этого года приостановил финансовую поддержку. Министерство молодежи и спорта взяло на себя расходы Федерации, и положительные результаты этого налицо. В летние месяцы в финансировании возникли некоторые проблемы. Естественно, Азербайджан как часть мира, а Национальная федерация каратэ как одна из некоммерческих организаций в стране, не могли остаться в стороне от сложившейся ситуации.

За 20 лет работы Федерации у нее порой возникали некоторые трудности. В такие моменты проблемы решались при поддержке президента Национального олимпийского комитета Ильхама Алиева, вице-президента Чингиза Гусейнзаде и министра молодежи и спорта Азада Рагимова. Верим, что и сейчас будет так же.

Коллектив Федерации с пониманием относится к сложившейся ситуации и уверен, что временные трудности будут устранены в ближайшее время при помощи государства.

Национальная федерация рекомендует СМИ не верить лживым сведениям из недостоверных источников и не публиковать непроверенную информацию. Правдивость любой новости вы можете уточнить у представителей Федерации».

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