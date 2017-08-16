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Джорджу Мартину отказались перевести вопрос про Путина

 

Американскому писателю Джорджу Мартину на пресс-конференции в Санкт-Петербурге не стали переводить вопрос про президента России Владимира Путина. Об этом в среду, 16 августа, сообщают «Ведомости».

Журналистка «Фонтанки» поинтересовалась, к какому клану принадлежал бы российский лидер, если бы он оказался в Вестеросе (один из континентов созданного Мартином мира). «У нас нет ответа на этот вопрос», — ответил переводчик Николай Кудрявцев.

Другая представительница прессы повторила слова коллеги, но уже на английском. Она также полюбопытствовала, почему Мартин не дает комментарии про российского президента. Затем Кудрявцев заново произнес эти вопросы на английском, но избежал упоминания Путина.

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