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Трамп снова раскритиковал Amazon

 

Президент США Дональд Трамп возобновил в среду критику крупнейшего онлайн-ритейлера Amazon, заявив, что компания создает проблемы и лишает американцев рабочих мест.

"Amazon приносит большой ущерб ритейлерам, которые платят налоги. Страдают малые и большие города и штаты по всей территории США, исчезает множество рабочих мест!" — написал Трамп в Twitter.

Трамп в прошлом уже неоднократно нападал на Amazon и на владельца компании Джеффа Безоса. Безосу принадлежит газета Washington Post, которая регулярно публикует со ссылкой на анонимные источники компрометирующую информацию о Трампе.

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