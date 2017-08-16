Трамп снова раскритиковал Amazon

Президент США Дональд Трамп возобновил в среду критику крупнейшего онлайн-ритейлера Amazon, заявив, что компания создает проблемы и лишает американцев рабочих мест.
"Amazon приносит большой ущерб ритейлерам, которые платят налоги. Страдают малые и большие города и штаты по всей территории США, исчезает множество рабочих мест!" — написал Трамп в Twitter.
Трамп в прошлом уже неоднократно нападал на Amazon и на владельца компании Джеффа Безоса. Безосу принадлежит газета Washington Post, которая регулярно публикует со ссылкой на анонимные источники компрометирующую информацию о Трампе.