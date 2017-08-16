В США стремительно иссякают запасы нефти

Коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю, завершившуюся 11 августа, уменьшились на 8,9 млн баррелей до 466,5 млн баррелей, следует из обзора управления энергетической информации Минэнерго страны.
Аналитики, опрошенные агентством Reuters, полагали, что запасы снизились на 3,058 млн баррелей до 472,342 млн баррелей, сообщает ПРАЙМ.
При этом товарные запасы бензина увеличились на 22 тыс. баррелей и достигли 231,125 млн баррелей. Коммерческие запасы дистиллятов выросли на 702 тыс. баррелей до 148,387 млн баррелей, отмечает «Финмаркет».