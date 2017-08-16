Экс-премьер Украины Яценюк стал совладельцем «Эспрессо ТВ»

Бывший премьер-министр Украины и лидер партии «Народный фронт» Арсений Яценюк стал совладельцем телеканала «Эспрессо ТВ», сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на госреестр юридических лиц и физических лиц-предпринимателей.
Также в перечне совладельцев компании «Астра Финанс», на которую оформлена цифровая лицензия телеканала, значатся жена главы МВД Украины Арсена Авакова и жена депутата Верховной Рады от «Народного фронта» Николая Княжицкого.
«Эспрессо ТВ» — украинский информационный телеканал, созданный в 2013 году.