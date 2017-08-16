Подписаться на уведомления
 

Учительница из США основала бизнес в Кусарах

 

Преподаватель из американского штата Миннесота Тереза Хэмлин вот уже два года как основала в Азербайджане компанию «Азербайджанские джорабы». Главная цель компании – продажа в зарубежных странах шерстяных носков, изготовленных в северных районах Азербайджана. Таким образом Тереза, работающая в Азербайджане учителем, обеспечивает работой сельских жительниц.

В интервью «Голосу Америки» она рассказала о желании расширить свой бизнес и познакомить окружающих с древними традициями вязания национальных носков.

Тереза Хэмлин  приехала в Азербайджан в 2004 году работать учителем английского языка. В настоящее время она проживает в Кусарском районе. По ее словам, именно здесь традиция вязания носков-джорабов более распространена.

Как говорит Хэмлин, к этой работе она привлекла мастериц в Кусарском и Кедабекском районах, однако хотела бы также привлечь местных жительниц других районов.

«Каждому району присущи свои узоры. Например, в Лерике форма носков отличается, они более ярких цветов. Носки, связанные в Кусарском районе, в Лагиче, имеют свои особенные узоры».

Тереза говорит, что начала этот бизнес с целью продажи  носков туристам: «В настоящее время, помимо туристов, у меня есть покупатели из зарубежных стран. Я сама из Миннесоты, где климат холодный, и в прошлом году я выставила их на продажу в нескольких местных магазинах. Азербайджанские джорабы очень нравятся жителям Миннесоты. Когда моя мама гостила у меня в Кусарах, я подарила ей пару азербайджанских джорабов. Так они настолько пришлись ей по душе, что она попросила меня еще об одной паре».

Тереза верит в то, что, помимо ее желания передать традиции вязания азербайджанских джорабов будущим поколениям, она может принести пользу и местной экономике.

1976 просмотров


Старости
Республиканский стадион утонул в мусоре
Республиканский стадион утонул в мусоре После матча «Карабаха»
Наша погода
Сегодня 28° / 24°
17 Авг 32° / 23°
18 Авг 33° / 23°
19 Авг 33° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   1.9972 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Глава МИД Казахстана позвонил Эльмару Мамедъярову
В Узбекистане отменили выездные визы
Учительница из США основала бизнес в Кусарах
Меркель: Германия не будет расширять таможенный союз с Турцией
Экс-премьер Украины Яценюк стал совладельцем «Эспрессо ТВ»
В США стремительно иссякают запасы нефти
Трамп снова раскритиковал Amazon
Джорджу Мартину отказались перевести вопрос про Путина
Федерация каратэ просит помощи у Ильхама Алиева
Армяне пытаются сорвать военное соглашение Азербайджана и Канады
В Азербайджане стали меньше пользоваться наличными
Прокуратура и полиция Баку о гибели гражданина Ирана
Меркель отказывается продолжать переговоры с Турцией
В США нашли крупные запасы лития
Взрыв в Батуми фото
Любимое детище Тельмана Исмаилова приостановило деятельность
Уволенного главу пресс-службы Трампа заменит женщина
Итальянский отель оказался в центре скандала из-за геев
Рахмон запретил школьникам носить хиджаб и бороду
Крушение военного вертолета в США
Ракеты Ким Чен Ына угрожают и России, и Китаю Заявление Пентагона
Гражданин Армении умер в московском аэропорту
Центробанк оставил курс маната прежним
Ильхам Алиев выделил деньги на водоснабжение бакинских поселков
Трамп одобрил решение Ким Чен Ына
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться