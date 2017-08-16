В Узбекистане отменили выездные визы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев своим указом от 16 августа отменил с 2019 года необходимость оформления разрешений для выезда за границу и ввел в Узбекистане биометрические загранпаспорта.

В настоящее время для выезда граждан республики во все страны мира, за исключением ряда государств-участников Содружества независимых государств, требуется оформление двухгодичного стикера разрешительной записи для выезда за границу, который, как отмечается в указе, «является определенным сдерживающим фактором для свободного передвижения граждан Республики Узбекистан».

Согласно документу, «в целях коренного совершенствования порядка выезда за границу, создания благоприятных условий для населения, исключения бюрократической составляющей и фактов проявления коррупции при оформлении документов для выезда за границу», а также для максимального упрощения процедур прохождения гражданами паспортного контроля с 1 января 2019 года будет отменен порядок оформления стикера разрешительной записи для выезда за границу.

Узбекистан — единственная из стран бывшего СССР, где сохранилась практика получения разрешений на выезд за границу. Без получения стикера граждане страны имеют право въезжать по внутреннему биометрическому паспорту в Россию, Белоруссию, Украину, Азербайджан, Армению, Грузию, Казахстан и Киргизию.