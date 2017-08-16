Глава МИД Казахстана позвонил Эльмару Мамедъярову

16 августа 2017 года состоялся телефонный разговор министров иностранных дел Казахстана и Азербайджана Кайрата Абдрахманова и Эльмара Мамедъярова, во время которого обсужден ход выполнения договоренностей на высшем уровне по продвижению двустороннего сотрудничества в различных областях.

Собеседники рассмотрели график предстоящих международных мероприятий с участием глав государств и подготовку к встречам в рамках предстоящей в сентябре этого года сессии Генеральной Ассамблеи ООН.

Главы внешнеполитических ведомств также обсудили деятельность Совета сотрудничества тюркоязычных государств и переговоры по определению правового статуса Каспийского моря.