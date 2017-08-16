Трамп распустил два совета при Белом доме

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о роспуске совета по производству и совета по стратегии и политике при Белом доме, передает РИА Новости.

"Вместо того, чтобы подвергать давлению бизнесменов из совета по производству и форума по стратегии и политике, я распускаю оба. Спасибо всем!" — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Заявление последовало на фоне отставок ряда членов комитетов в ответ на слова Трампа о событиях в Шарлоттсвилле. Так, накануне о выходе объявил глава крупнейшей федерации профсоюзов в США AFL-CIO Ричард Трамка.