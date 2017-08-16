Подписаться на уведомления
 

Трамп распустил два совета при Белом доме

 

Президент США Дональд Трамп в среду объявил о роспуске совета по производству и совета по стратегии и политике при Белом доме, передает РИА Новости.

"Вместо того, чтобы подвергать давлению бизнесменов из совета по производству и форума по стратегии и политике, я распускаю оба. Спасибо всем!" — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

Заявление последовало на фоне отставок ряда членов комитетов в ответ на слова Трампа о событиях в Шарлоттсвилле. Так, накануне о выходе объявил глава крупнейшей федерации профсоюзов в США AFL-CIO Ричард Трамка.

454 просмотров


Старости
Республиканский стадион утонул в мусоре
Республиканский стадион утонул в мусоре После матча «Карабаха»
Наша погода
Сегодня 30° / 24°
17 Авг 31° / 23°
18 Авг 33° / 23°
19 Авг 33° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   1.9972 AZN
1 RUB   =   0.0284 AZN

Новостная лента

Названа самая высокооплачиваемая актриса
США призвали страны разорвать отношения с КНДР
«Копенгаген» требует дисквалификации капитана «Карабаха» Что решит УЕФА?
В Милли Меджлисе пообещали скрутить ухо депутату Астану Шахвердиеву
Израиль опровергает информацию о беспилотниках, нацеленных на Армению
Трамп распустил два совета при Белом доме
Саакашвили возвращается в Украину
США нанесли авиаудар по Ракке десятки погибших
Глава МИД Казахстана позвонил Эльмару Мамедъярову
В Узбекистане отменили выездные визы
Учительница из США основала бизнес в Кусарах
Экс-премьер Украины Яценюк стал совладельцем «Эспрессо ТВ»
В США стремительно иссякают запасы нефти
Трамп снова раскритиковал Amazon
Джорджу Мартину отказались перевести вопрос про Путина
Федерация каратэ просит помощи у Ильхама Алиева
Армяне пытаются сорвать военное соглашение Азербайджана и Канады
В Азербайджане стали меньше пользоваться наличными
Прокуратура и полиция Баку о гибели гражданина Ирана
Меркель отказывается продолжать переговоры с Турцией
В США нашли крупные запасы лития
Взрыв в Батуми фото
Любимое детище Тельмана Исмаилова приостановило деятельность
Уволенного главу пресс-службы Трампа заменит женщина
Итальянский отель оказался в центре скандала из-за геев
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться