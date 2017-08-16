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Израиль опровергает информацию о беспилотниках, нацеленных на Армению

Автор: Отдел информации 

«Опубликованные в израильских СМИ сведения о том, что израильские операторы испытали израильские беспилотные летательные аппараты (БЛА) в направлении армянских позиций, не соответствуют действительности». Об этом в интервью армянскому изданию Tert.am заявил посол Израиля в Армении Элияху Ерушалми.

«Данная информация была опубликована в газете, затем газета опровергла ее. По всей вероятности, такого никогда и не было, но в любом случае Израиль проверяет данную информацию», - сказал посол.

На вопрос о том, в чьих интересах тогда было распространять ложную информацию, посол Ерушалми ответил: «Я не имею представления о том, почему эта статья была опубликована, следует спросить у тех, кто ее опубликовал. Порой публикуют статьи для того, чтобы испортить отношения между двумя сторонами. Никогда не нужно верить всему тому, что публикуют в газетах. Наше мнение заключается в том, что такого никогда и не было. Даже когда читаю эту статью, несколько сложно поверить во все то, что там написано: такое впечатление, что это история с Луны. Я бы не относился к этому серьезно, забыл бы об этом».

Похожего мнения придерживаются и в посольстве Израиля в Баку. Как сообщили haqqin.az в дипломатическом представительстве, Минобороны Израиля проводит проверку в связи с подобными публикациями в израильских СМИ.

Как заверили haqqin.az в посольстве Израиля в Баку, азербайджано-израильские отношения, как и прежде, носят характер стратегического партнерства и не зависят от взаимоотношений Израиля с другими странами. Более того, Израиль всегда высоко ценил отношение Азербайджана к евреям и Государству Израиль.

«Что касается публикации в газете "Маарив", то Министерство обороны Израиля проводит расследование данного материала и пока нам нечего сказать по этому поводу. Вынуждены заметить, что посольство не вправе комментировать и заявления некоторых израильских политиков», - пояснили в дипмиссии.

Напомним, что бывший депутат Кнессета Александр Цинкер в интервью армянским СМИ также заявил, что  попытка Азербайджана вовлечь израильских специалистов в карабахский конфликт очень опасна и якобы имеет цель нанести ущерб армяно-израильским отношениям.

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