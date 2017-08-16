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В Милли Меджлисе пообещали скрутить ухо депутату Астану Шахвердиеву

 

Все жалобы в адрес депутата Астана Шахвердиева будут рассмотрены после того, как Милли Меджлис вернется к работе после каникул. Об этом в интервью местным СМИ заявил председатель Дисциплинарной комиссии Милли Меджлиса, депутат Агаджан Абиев.

«После рассмотрения жалоб в адрес Астана Шахвердиева будет принято соответствующее решение. Если жалобы найдут своего подтверждение, видимо Астану Шахвердиеву снова придется скрутить ухо. Соответствующие меры будут приняты после того, как вопрос будет объективно расследован», - сказал он.

Отметим, что депутат Астан Шахвердиев регулярно оказывается в центре скандала после своих заявлений. Сразу после резонансного ДТП, которое устроил внук вице-премьера Али Гасанова Наиль Аллахвердиев, Астан Шахвердиев выступил с заявлением в его защиту.

В частности депутат обвинил СМИ в том, что они распространяют клевету на внука вице-премьера и заявил, что за рулем автомобиля находился водитель Наиля Аллахвердиева. Позже МВД и Генпрокуратура распространили информацию, в которой говорилось, что виновником ДТП является внук вице-премьера Али Гасанова, который был арестован на 4 месяца.

До этого Астан Шахвердиев оказался в центре скандала после того, как назвал всех азербайджанцев, отправившихся на заработки в Россию «отходами».

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