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США призвали страны разорвать отношения с КНДР

 

Вице-президент США Майк Пенс призвал латиноамериканские страны разорвать отношения с КНДР, передает РИА Новости.

Пенс выступал в Сантьяго с президентом Чили Мишель Бачелет на совместной пресс-конференции, которую транслировал телеканал АВС.

"Мы надеемся, что Чили, Бразилия, Мексика и Перу присоединятся к нам, разорвав все дипломатические и коммерческие связи с Северной Кореей", — сказал Пенс.

КНДР в июле провела два испытания баллистических ракет "Хвасон-14". По данным США, Южной Кореи и Японии, ракеты являются межконтинентальными. По данным военных РФ, выпущенные КНДР баллистические ракеты были средней дальности. КНДР, в свою очередь, оба раза заявляла об успешном проведении пусков межконтинентальных баллистических ракет.

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