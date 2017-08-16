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В США сносят памятники конфедератам

 

Власти американского города Балтимор (штат Мэриленд) на фоне событий в Шарлотсвилле приняли решение демонтировать памятники четырем деятелям Конфедерации времен гражданской войны в США.

По данным телеканала WBAL, статуи убрали с постаментов в ночь на среду с санкции мэра Балтимора Кэтрин Пью. По словам градоначальницы, она лично наблюдала за процессом, так как не хочет повторения случившегося в Шарлотсвилле.

Речь идет о памятниках Роберту Ли и Томасу Джексону — ключевым генералам Юга в войне северных и южных штатов в XIX веке. Также были демонтированы памятники солдатам-конфедератам, женщинам Конфедеративных штатов и экс-судье Верховного суда Роберту Тейни, причастному к решению 1857 года, в соответствии с которым афроамериканец Дред Скотт не имел права на гражданство США из-за цвета кожи.

Строители осуществили все работы ночью, чтобы избежать возможных народных протестов вроде тех, что прошли в Шарлоттсвилле. Власти пока не решили, что делать с памятниками.

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