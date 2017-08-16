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«Копенгаген» требует дисквалификации капитана «Карабаха» Что решит УЕФА?

Автор: Отдел спорта 

Датский футбольный клуб «Копенгаген» подал протест в УЕФА в связи с эпизодом, случившимся на 20-й минуте вчерашнего матча с «Карабахом» (0:1) в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

В том моменте капитан азербайджанской команды Максим Медведев отмахнулся от Пьера Бенгтссона и ударил его рукой. Итальянский арбитр Паоло Тальявенто и его помощники не отреагировали на этот эпизод.

После просмотра видео данного эпизода в датском клубе решили обратиться в УЕФА. Решение будет вынесено в четверг.

Представители «Копенгагена» считают, что Медведеву должна была быть показана красная карточка. «Можно только догадываться, как удаление капитана «Карабаха» на 20-й минуте игры повлияло бы на дальнейший ход матча, - говорит секретарь «Копенгагена» Даниэль Роммедаль. – В любом случае игрок должен быть наказан».

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