Датский футбольный клуб «Копенгаген» подал протест в УЕФА в связи с эпизодом, случившимся на 20-й минуте вчерашнего матча с «Карабахом» (0:1) в раунде плей-офф Лиги чемпионов.

В том моменте капитан азербайджанской команды Максим Медведев отмахнулся от Пьера Бенгтссона и ударил его рукой. Итальянский арбитр Паоло Тальявенто и его помощники не отреагировали на этот эпизод.

После просмотра видео данного эпизода в датском клубе решили обратиться в УЕФА. Решение будет вынесено в четверг.

Представители «Копенгагена» считают, что Медведеву должна была быть показана красная карточка. «Можно только догадываться, как удаление капитана «Карабаха» на 20-й минуте игры повлияло бы на дальнейший ход матча, - говорит секретарь «Копенгагена» Даниэль Роммедаль. – В любом случае игрок должен быть наказан».