Надвигается новая война: между Китаем и Индией

«Индия и Китай готовятся к вооруженному конфликту» - так влиятельная британская газета Independent озаглавила редакционную статью в одном из недавних номеров. Источник издания утверждает, что индийские и китайские армии разворачивают свои боевые силы ввиду высокой степени вероятности полномасштабного конфликта из-за спорной территории в Гималаях. Однако обе стороны надеются, что будет найдено мирное решение проблемы.

Противостояние началось в июне этого года, когда индийские солдаты вышли навстречу дорожным рабочим из Китая на плато Доклам. Вскоре появились и китайские войска, и вот уже два месяца обе стороны не двигаются с места, внимательно наблюдая друг за другом.

Стратегически важную точку на пересечении Тибета, Индии и Бутана - плато Доклам, как Китай, так и Бутан, являющийся союзником Индии, считают своей территорией.

В первые же дни нового обострения ситуации Китай потребовал вывода индийских войск еще до начала переговоров между правительствами стран, тогда как Индия сразу призвала все стороны вывести войска, в том числе и китайские.

Вместе с тем Independent отмечает, что, по свидетельству источников издания The South China Morning Post, Народно-освободительная армия Китая (НОАК) планирует развернуть против индийских войск авиационные и стратегические ракеты с тем, чтобы в случае необходимости ограничить возможные боевые действия противника.

«НОАК не будет пытаться вести сухопутную войну с индийскими войсками на ранней стадии. Вместо этого она использует самолеты и стратегические ракеты, чтобы нейтрализовать индийские горные дивизии, дислоцированные в Гималаях на границе с Китаем», - сказал источник газете на условиях анонимности.

А как сообщает The Times of India, в своем выступлении по случаю Дня независимости премьер-министр Индии Нарендра Моди заявил, что обеспечение безопасности страны является приоритетом и рассказал о боевых возможностях армии, не коснувшись однако темы пограничного спора.

В то же время The Times оf India отмечает, что начало противостояния между державами повлияло на традиционные церемониальные пограничные встречи между Индией и Китаем. Обычно в году их происходило до восьми – это выступления деятелей культуры, обмен подарками и др. Сейчас эта традиция приостановлена: гости из Индии не стали участвовать в праздновании 90-летия НОАК, а Китай проигнорировал приглашение на торжества по случаю индийского Дня независимости.

Но более серьезным является то, что утверждает Reuters: Индия под предлогом проверки боеготовности стянула войска к границе с Китаем. Армия перешла в состояние, которое обычно называют «ни войны, ни мира».

Приказ, который отдали всем подразделениям войск в восточном командовании еще две недели назад, означает, что солдаты должны занять позиции, предназначенные для них в случае войны, отмечает источник Reuter.

Все эти достаточные воинственные шаги обе стороны предприняли после безуспешных дипломатических усилий выйти из тупиковой ситуации.

Китай неоднократно предупреждал об эскалации, которая непременно последует, если Индия не выведет свои войска с Доклама, угрожая, что Пекин будет вынужден принять контрмеры». Более того, китайские СМИ начали печатать старые отчеты и фотографии из краткой, но кровавой китайско-индийской пограничной войны 1962 года, в которой Китай добился решительной победы.