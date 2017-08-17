В США неожиданно с новой силой вспыхнул скандал вокруг выступления ультраправых группировок, 12 августа в Шарлоттсвилле, штат Вирджиния, протестовавших против переноса памятника генералу Роберту Ли, герою Гражданской войны, воевавшему на стороне южан. Шарлоттсвилль является оплотом демократической партии, и против факельного митинга ультраправых выступило много граждан.

В толпу противников правого протеста врезался автомобиль, убивший молодую женщину и ранивший десятки человек, за его рулем находился некий Алекс Филдс, исповедующий неонацистские убеждения. Кроме того, разбился полицейский вертолет, принимавший участие в обеспечении порядка, двое полицейских погибли. Все это само по себе чрезвычайное и трагическое происшествие, тревожное в общественно-политическом плане, поскольку ультраправые давно так откровенно не поднимали голову в Америке. Но Дональд Трамп не был бы Трампом, если бы не усугубил ситуацию.

В своем выступлении по свежим следам происшедшего президент осудил насилие, возложив вину на все стороны. Никакого осуждения самого факта политической демонстрации сторонников идей нацизма и ксенофобии из уст главы государства не последовало, за что его самым жестоким образом раскритиковали.

Через пару дней после происшествия, в понедельник, проведя, видимо, работу на ошибками, Трамп выступил с осуждением идей расового превосходства. Но уже на следующий день, во вторник, весьма сердито снова рассказал журналистам, что виноваты в произошедшем две стороны, а против сноса памятника генералу Ли вышло «много прекрасных людей».

Дэвид Дьюк, бывший лидер Ку-клукс-клана, запрещенной расистской организации тут же поблагодарил президента страны в своем твиттере: «Спасибо вам, президент Трамп, за вашу честность и храбрость рассказать правду о Шарлоттсвилле и осудить левых террористов». Белый дом и республиканцы оказались, мягко говоря, в щекотливой ситуации. Солидаризироваться с президентом – подыграть ультраправым и вызвать отторжение у цветных социальных групп избирателей. Выступить против – подорвать единство в партии и партии с президентом.

Часть высокопоставленных республиканцев резко осудили его заявление в кулуарах, отказываясь сделать это публично. Зато не побоялись заявить свою позицию отец и сын президенты Буши. Они еще во время предвыборной кампании отказались поддерживать кандидатуру Трампа, даже после того, как она была поддержана Республиканской партией.

Они призвали страну осудить расовую нетерпимость, антисемитизм и ненависть во всех формах. Открыто и резко выступил спикер нижней палаты конгресса Пол Райян: «Идеи белого превосходства отвратительны. Здесь не может быть никакой моральной неопределенности». Об этом же заявил и другой выдающийся республиканец сенатор Джон Маккейн.

Даже за рубежом посчитали отреагировать на странную позицию президента США, и его ближайший союзник, премьер-министр Великобритании Тереза Мэй выразила недоумение, как можно на одну доску ставить сторонников ксенофобских взглядов и их противников. А цитата Мартина Лютера Кинга в твиттере бывшего президента Обамы о недопустимости ненависти к людям из-за их цвета кожи или религии побила все рекорды интернет-сетей по популярности.

Эксперты отмечают, что важной частью американской традиции является то, что президент не только глава исполнительной власти, но и носитель и защитник моральных ценностей нации. Очевидно, президент Трамп плохо справляется с обеими обязанностями. Республиканцы резонно боятся, что такая нечувствительность к моральным вопросам лидера партии может больно ударить по будущим перспективам их организации.