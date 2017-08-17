Лидер австралийских правых пришла в парламент в бурке

Лидер правой австралийской партии "Одна нация" Полин Хэнсон пришла на заседание сената в никабе и потребовала запретить такую одежду, сообщает BBC News.

Генпрокурор Джордж Брэндис вынес предупреждение Хэнсон и заявил что своим поступком она оскорбляет группы людей по религиозному принципу. Он отказался запретить в Австралии бурку, чем вызвал аплодисменты членов оппозиционных партий.

Хэнсон заявила, что запрет в общественных местах на одежду, полностью скрывающую лицо - важная проблема, с которой столкнулась современная Австралия. Ее предложение обсудят позднее в четверг.