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Лидер турецкой оппозиции может быть арестован

 

Лидер оппозиционной Народно-республиканской партии (CHP) Кемаль Кылычдароглу может быть арестован по подозрению в соучастии в распространении секретных фотоматериалов, имеющих отношение к спецслужбам страны, сообщает Mynet.

На собрании своей партии в Анталии Эрдоган заявил: «Не удивляйтесь, если выявится связь между арестованным (Энисом Бербероглу. - Ред.) и Кылычдароглу».

К.Кылычдароглу, в свою очередь, прокомментировал заявление Эрдогана и назвал угрозы в свой адрес политически мотивированными.

«Мы не сдадимся и будем идти с высоко поднятой головой, с честью и достоинством. Мы - патриоты своей страны. Не мы, а настоящие предатели своей страны должны быть арестованы», - заявил лидер главной оппозиционной партии республики.

Напомним, что суд Стамбула приговорил депутата Народной республиканской партии Эниса Бербероглу к лишению свободы на 25 лет. Его обвинили в политическом и военном шпионаже.

Как следует из обвинительного заключения, Бербероглу в 2015 году передал в оппозиционную газету Cumhiriyet информацию о том, что турецкая разведка якобы снабжала оружием боевиков-исламистов в Сирии. При этом обвинение требовало для Бербероглу пожизненного заключения. Парламентский иммунитет был ликвидирован в Турции в прошлом году, и Бербероглу получил реальный тюремный срок.

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