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Президент Южной Кореи: Войны больше не будет

 

Президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин считает, что на Корейском полуострове больше не будет войны, а угрозы применения военной силы нужны США для давления на КНДР, сообщает РИА Новости.

"Я говорю это со всей убежденностью — никогда больше на Корейском полуострове войны не будет. США и президент Дональд Трамп согласны обсуждать с Южной Кореей варианты выбора действий, которые они предпримут вне зависимости от того, какими именно эти варианты будут ", — сказал Мун в речи, посвященной первым ста дням исполнения им должности.

Президент отметил также, что угрозы Вашингтона применить военную силу против Пхеньяна не означают немедленного перехода к конкретным действиям. 

Он подчеркнул, что «для КНДР «красной чертой» станет создание ядерной боеголовки», что «Северная Корея уже приблизилась к этой черте» и что диалог с Пхеньяном возможен лишь на определенных условиях.

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