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В столице Филиппин полицейские за ночь убили 25 человек

 

Силы безопасности Филиппин в ночь на четверг убили в Маниле 25 человек, в том числе 14 - в ходе массовых антинаркотических рейдов, сообщает сингапурский телеканал Channel NewsAsia со ссылкой на источники в филиппинской полиции.

Как утверждает представитель полиции, 14 человек имели непосредственное отношение к незаконному обороту наркотиков и еще 11 были грабителями, также вовлеченными в наркоторговлю. Полиция продолжает проверку обстоятельств гибели этих 11 человек.

Накануне сообщалось, что службы безопасности Филиппин без суда убили в провинции Булакан на севере страны 32 подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Агентство AP отметило, что это было самое большое число убитых за один день в рамках проводимой в стране общенациональной антинаркотической кампании, год назад объявленной президентом Родриго Дутерте.

По данным AP, с момента прихода Дутерте к власти в результате столкновений с силами правопорядка погибли свыше 3,2 тыс. человек, подозреваемых в распространении наркотиков. Агентство также указывает, что сверх того более 2 тыс. человек, связанных с наркоторговлей, были либо убиты "неизвестными", либо погибли при нерасследованных обстоятельствах.

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