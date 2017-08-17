Ара Папян: «Антироссийские санкции скажутся на Армении»

«Санкции в отношении России скажутся на Армении», - заявил на пресс-конференции 17 августа руководитель аналитического центра «Модус вивенди» Ара Папян, передает Новости Армении.

В сообщении отмечается, что Армения входит в ЕАЭС, а потому соответствующее воздействие на нее неотвратимо. Касательно же разговоров о развитии отношении с Китаем и Ираном Папян напомнил, что решать такие вовпросы в одиночку Армения неправомочна по причине все того же ее членства в ЕАЭС.

«И потом - зачем было входить в ЕАЭС, чтобы потом развивать отношения с Китаем и Ираном? Можно было бы развивать их и без того», - заметил Папян.