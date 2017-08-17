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На Сахалине азербайджанца обвинили в убийстве армянина

Автор: Отдел информации 

15 августа в Следственное управление Следственного комитета России по Сахалинской области поступило сообщение об обнаружении трупа 51-летнего уроженца Армении, сообщает haqqin.az со ссылкой на издание «Сахалин.инфо».

Согласно выписке из журнала регистрации трупов Областного центра судебно-медицинской экспертизы, мужчина умер от гемотампонады сердца - закрытой тупой травмы грудной клетки с разрывом правого желудочка сердца.

По данному факту следственным отделом возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ.

По подозрению в совершении убийства задержан 37-летний гражданин Азербайджана. Следствием направлено в суд ходатайство об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

По версии следствия, потерпевший более 22 лет проживал совместно с жительницей областного центра, с которой имел двоих детей. За совершение преступления, связанного с незаконным оборотом наркотических средств, потерпевший некоторое время отбывал наказание в местах лишения свободы. В марте текущего года, освободившись из колонии, он узнал, что его сожительница состоит в сожительстве с другим мужчиной. 15 августа потерпевший вместе со своей сожительницей поехали в гости к знакомым в Новотроицкое. Подозреваемый, узнав местонахождение женщины, приехал туда со своими друзьями на двух машинах и вызвал потерпевшего для разговора. Последний вышел из дома с еще одним гостем, после чего подозреваемым и прибывшими с ним людьми против тех двоих учинено было злостное избиение. Мужчин избивали до тех пор, пока в драку не вмешались очевидцы преступления, после чего подозреваемый и его приятели на машинах покинули место происшествия.

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