Адвокат отказался защищать Януковича в суде

Предоставленный экс-президенту Украины государственный адвокат Виталий Мешечек отказался защищать Виктора Януковича. Об этом юрист заявил в четверг, 17 августа, на заседании в Оболонском районном суде Киева, передает РИА Новости.

«Я занимаюсь индивидуальной адвокатской практикой и не вхожу ни в одно адвокатское объединение, не имею помощников. Закон о бесплатной помощи исключает привлечение одновременно нескольких государственных защитников. Поэтому, учитывая особую сложность уголовного дела, считаю, что ради более качественной и надлежащей защиты Януковича я не могу принимать участие в дальнейшем рассмотрении дела», — заявил адвокат.

При этом представители гособвинения полагают, что Мешечек должен продолжать защищать Януковича. Коллегия судей отправилась в совещательную комнату для принятия соответствующего решения.