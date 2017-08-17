В России запретили "Свидетелей Иеговы"

Минюст России включил "Свидетелей Иеговы" в перечень организаций, ликвидированных за экстремизм, сообщает пресс-служба ведомства, передает РИА Новости.

Верховный суд РФ ранее признал законной ликвидацию организации "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России", признав ее деятельность экстремистской. Решение вступило в законную силу.

В соответствующий перечень включен как "Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России", так и 395 входящих в его структуру местных религиозных организаций.

Минюст, среди прочего, вменял "Свидетелям Иеговы" отказ их адептов от переливания крови. В целом, по мнению министерства, работа "Свидетелей" "порождает угрозу защите прав и интересов общества и общественной безопасности".

Юристы "Свидетелей Иеговы" отвергали все претензии Минюста, отмечая, в частности, что отказ от переливания крови не является экстремизмом — такого деяния в законе о противодействии экстремистской деятельности нет.

"Управленческий центр Свидетелей Иеговы в России" — головная организация, управляющая филиалами "Свидетелей Иеговы" в России. "Свидетели Иеговы" отмечают, что решение ВС РФ касается 2277 религиозных групп "Свидетелей" по стране, объединяющих 175 тысяч их последователей.