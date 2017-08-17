Исполнительная власть Баку официально подтвердила, что не давала разрешения на строительство компанией Brend Palas многоэтажки по улице Измира, 5А.

Напомним: бывший глава Исполнительной власти Ясамальского района Ибрагим Мехтиев незадолго до своего увольнения санкционировал возведение компанией Brend Palas высотки во дворе 9-этажного жилого дома по улице Измир, впритык к домам № 13-19, №23-25, а также 9-этажной новостройки - компанией Yeni Həyat в недопустимой близости к строящемуся на параллельной улице, Гызыл Шарк, зданию компании İnşaatçı-3.

То есть еще одно здание на очень небольшом участке строится вопреки действующим строительным нормам и правилам, но зато в престижном районе с развитой инфраструктурой. Руководствуясь распоряжением Мехтиева, Brend Palas возводит здание, якобы, по пилотному проекту правительства по сносу аварийного жилья. При этом дом 5 № 5А по ул. Измир ни одна комиссия не обследовала и, соответственно, аварийным никем признано не было, тогда как собственно Brend Palas в официальном списке Кабмина среди компаний, задействованных в пилотном проекте по реконструкции аварийных строений, не числится.

Как сообщили haqqin.az, в ответ на запрос строительной компании İnşaatçı-3 мэрия столицы уведомила: «На месте строительства, осуществляемого по ул. Измир, 5А, как жилых, так и нежилых аварийных объектов нет. Часть территории стройки предназначена к обустройству зоны отдыха для жильцов и посадки зеленых насаждений».

Таким образом ИВ Баку полностью опровергла "версию" Brend Palas о том, что строительство она затеяла в соответствии с названным пилотным проектом. Письмо мэрии ставит точку в вопросе о законности строительства дома на Измира, 5А.

Казалось бы, ведомства, осуществляющие надзорную деятельность за любым строительством в Баку, как минимум Управление по градостроительству и МЧС, должны были немедленно отреагировать на вопиющее нарушение, однако ситуация с "нахалстроем" в центре города, похоже, никого не волнует.

Между тем юристы, с которыми консультировался haqqin.az, утверждают, что основания для аннулирования противозаконного решения теперь уже бывшего главы ИВ Ясамала неоспоримы и, в соответствии с законом, строительство надлежит прекратить .

Редакция haqqin.az обратилась в Ясамальскую исполнительную власть с просьбой разъяснить, что именно намерены предпринять ответственные чиновники для исправления ситуации. После длительного "отфутболивания" журналистов из отдела в отдел – хозяйственный, ведающий архитектурной сферой и почему-то даже гуманитарный, в ИВ заявили, что на все вопросы, связанные со строительством дома по Измира, 5А, следует сделать официальный запрос.

Скорей всего, отдуваться за Мехтиева никто из среднего звена чиновников не намерен, а нового главы в ИВ пока нет. В общем, разруливать ситуацию некому, а рискованное строительство между тем идет своим чередом и тревожит лишь потенциальных жертв.

Строительная компания Yeni Həyat подала исковое заявление в суд на грозящую бедами сотням людей стройку в нескольких метрах от своего задания. Еще раньше туда поступила и уже рассматривается жалоба İnşaatçı-3. Но реальных результатов пока нет и в сфере правосудия.

Тем временем жители дома по Измира, 5А, во дворе которого происходит противозаконное строительство, подкрепили свою информацию о незаконной вырубке деревьев фото- и видеоматериалами. На снимках ясно видно как выглядел участок до начала строительства и исчезновение зеленых насаждений на нем теперь. Более того, сообщается, что, дабы придать своим действиям обоснованность, прежде здесь устроили поджог, спалив несколько деревьев.

Два судебных иска, жалоба жителей домов в различные инстанции, письмо от мэрии - неужели этого недостаточно, чтобы госструктуры наконец-то вмешались в осуществляемый в центре Баку произвол?!

Как известно, Баку расположен в сейсмоактивной зоне, а с нынешнем поднятием уровня Каспия и грунтовых вод сейсмическая обстановка еще более усугубилась. Всё это требует еще большего контроля над любым строительством и тем более жилого фонда. По нормам, расстояние между зданиями должно быть не менее 60% от высоты здания. Если оно меньше, то это может во время стихийного бедствия вызвать особо разрушительные последствия. То есть чем больше расстояние, тем меньше - воздействия. После катастрофического землетрясения в Турции 1999 года и в ряде других стран к такому выводу пришли градостроители во всем мире.

И в Азербайджане регламентировано так называемое допустимое расстояние, которое все строители обязаны соблюдать. Но, как видите, не соблюдают…