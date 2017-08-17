Этот лейтмотив из песенки Аллы Пугачевой, как ни странно, вполне применим к ситуации вокруг российского газа, поставляемого на экспорт. С одной стороны, он находится под крепким давлением международных санкций и европейских энергетических законов; Европа и Америка стараются всеми силами вытолкнуть российское «голубое топливо» из Старого Света. А если его там и оставить, то только при условии сохранения традиционного маршрута через Украину, чтобы эта конфликтующая с Россией страна не лишилась миллиардных (в долларах) поступлений за транзит российского газа.

Делается все возможное и невозможное, чтобы перекрыть поток российского газа: с помощью санкций лишают возможности Москву приобретать передовые технологии, брать выгодные кредиты, плюс под удар ставятся те западные компании, что готовы помогать России в ее газовой экспансии.

Кроме того, против «Газпрома» включаются энергетические законодательные пакеты ЕС и антимонопольные правила Старого Света. Вдобавок отдельные европейские страны (особенно активно – Польша) возводят свои собственные, «национальные» препоны на пути российского газа, порой даже не считаясь с интересами других партнеров по ЕС. Казалось бы, под таким давлением Москве ничего другого не остается, как только подобру-поздорову свернуть свои газовые проекты в Европе, оставив этот рынок более удачливым конкурентам. Но на деле ничего подобного не происходит.

Бесстрастная статистика свидетельствует: под треск антироссийской риторики, новых санкций и ограничений, бесконечных антимонопольных и арбитражных дел «Газпром» не только не снижает свою активность по продаже газа Европе, но даже наоборот – наращивает экспансию в Старый Свет. Чем вызвана и чем может кончиться эта «российская газовая аномалия»?

Opal гонит газ, а Украина и Польша судятся с Еврокомиссией!

Руководство «Газпрома» на днях отчиталось о своих успехах на европейском направлении. Они оказались весьма впечатляющими. К примеру, суточные объемы прокачки сейчас, в разгар лета, выше максимумов зимних месяцев.

По данным Федеральной таможенной службы России, в физическом выражении экспорт газа РФ в январе-июне вырос на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года - до 103,6 млрд кубометров. Доходы от экспорта газа в первом полугодии выросли на 19,5% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года — до 17,9 млрд долларов.

В «Газпроме» отмечают значительный рост спроса на российский газ с начала года в Западной и Центральной Европе. В частности, экспорт в Германию увеличился на 16,4%, в Австрию — на 74,2%, в Словакию — на 27,7%, в Чехию — на 27,1%. И это при том, что по итогам прошлого года Россия «держала в руках» ровно треть европейского рынка газа. Не случайно руководство концерна ожидает, что объем экспорта в дальнее зарубежье достигнет по итогам года рекордных 180 млрд кубометров газа.

Во многом этому поспособствует снятие ограничений на транспортировку газа по газопроводу Opal, через который в Европу поступает российское «голубое топливо», приходящее по морскому газопроводу «Северный поток».

Кроме того, Еврокомиссия (ЕК) разрешила «Газпрому» участвовать в аукционах еще на 40% транзитных мощностей Opal, что соответствует примерно 10,2 млрд кубометров.

Естественно, это вызвало бурную негативную реакцию в ряде стран, которые находятся, скажем так, в недружественных отношениях с Москвой. Так, президенты Украины и Польши выпустили совместное заявление, в котором говорится, что данное решение может создать риск для поставок газа между двумя странами. А в декабре правительство Польши и компания PGNiG подали жалобы в Европейский суд, заявив, что решение Еврокомиссии противоречит принципу диверсификации поставок и создает угрозу их нарушения или прекращения. В конце декабря суд в качестве обеспечительной меры приостановил решение ЕК.

Однако на прошлой неделе Высший земельный суд Дюссельдорфа и Европейский суд сняли обеспечительные меры по иску PGNiG. После этого Германия также отменила временное постановление по этому поводу. Как и следовало ожидать, оператор Opal тут же выставил на торги ранее неиспользуемые мощности газопровода.

Признание Украины потребителям ЕС

Не секрет, что ключевой момент в противостоянии России и Европы по газовому вопросу – украинский транзит. Москва хотела бы исключить "Незалежную" из своих газовых маршрутов в силу политического противостояния с этой страной. Европа, наоборот, хочет этот транзит сохранить, дабы поддержать Киев, как своего союзника, материально – да к тому же и не за свой счет, а за счет Москвы.

Опять же парадокс в том, что пока транзит российского газа через Украину только растет. Ранее «Укртрансгаз» сообщил, что «Газпром» в начале июля увеличил заявку на транзит газа через Украину в Европу до 272 млн кубометров в сутки, что является многолетним максимумом для заявок в межотопительный сезон.

Однако при этом в Москве полагают, что состояние украинской газотранспортной системы не может гарантировать надежное газоснабжение потребителей ЕС в среднесрочной, а тем более в долгосрочной перспективе.

Ранее украинский министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик сделал признательное заявление о том, что «Укртрансгаз» может быть технически не готов к прокачке растущих объемов российского газа из-за нежелания «Нафтогаза» инвестировать в ГТС Украины.

Россия восприняла это как признание украинской стороной возможных проблем с транзитом из-за недоинвестирования в газотранспортную систему. «Это еще раз показывает, что для стабильного обеспечения европейских стран российским газом абсолютно необходимы дополнительные современные и высокоэффективные экспортные маршруты», - сделал вывод глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Европа перед выбором

Между тем в начале августа президент США Дональд Трамп подписал новый пакет антироссийских санкций, предполагающий в том числе ограничения на строительство Россией новых газопроводов. Санкции могут быть наложены на лиц, вкладывающих в строительство российских экспортных трубопроводов более 5 млн долларов за год или 1 млн долларов единовременно. При этом в законе отдельно указывается, что США продолжат противодействовать проекту «Северный поток - 2». Вашингтон заявил, что данный трубопровод, который к 2019 году свяжет Россию и Европу новым маршрутом, нанесет урон энергобалансу ЕС и окончательно поставит страны Старого Света в зависимость от российского «голубого топлива».

Тем не менее единого «западного» энергетического фронта против России на сей раз не получилось. В первую очередь американские санкции напрягли европейских союзников Вашингтона – ведь газ-то они получают российский. По подсчетам европейских энергетических экспертов, санкции США могут повлиять на цены на газ в Европе: «голубое топливо» для стран ЕС может подорожать на 30%.

В то же время товарооборот Европы и США в несколько раз превышает товарооборот Старого Света с Россией. Поэтому Брюсселю необходим компромисс, позволяющий сохранить и даже укрепить отношения с обеими сторонами.

У Америки же своя энергетическая игра, которая заключается не только в том, чтобы политически наказать путинскую Россию за Украину и Крым, но и, пользуясь случаем, продвинуть в Старый Свет свой газ – сжиженный. Европу такая перспектива не слишком радует, поскольку расширение поставок сжиженного газа из США требует значительных инвестиций, которые по объему превышают финансирование российских трубопроводов. Непонятно, кто будет вкладывать средства в строительство терминалов по приему газа, переработке и продаже СПГ. Тогда как газовая инфраструктура России либо уже построена, либо обладает конкретной проектной и финансовой документацией. Словом, в настоящий момент, в условиях обычной, неполитической конкуренции, СПГ из Штатов проигрывает конкуренцию российскому трубопроводному газу. Но политика все больше и больше диктует свои правила глобальному газовому рынку, что грозит исказить его структуру до неузнаваемости.

Как «российская газовая аномалия» отразится на Азербайджане, а точнее - на его газовых интересах в Европе? С одной стороны, никак: Баку продолжает участвовать в прокладке собственных маршрутов транзита газа в Старый Свет. Но с другой стороны - цель Азербайджана – стать одним из лидеров на европейском газовом рынке.

Кажется, что цель эта близка, как никогда: геополитические расклады сейчас явно не в пользу Москвы, что дает Баку в руки дополнительные козыри. Но эту энергетическую партию еще надо разыграть. И здесь Россия – опытный игрок – свое уступать не собирается: последние данные по экспорту газа наглядно это демонстрируют.

Так что заранее потирать руки и праздновать победу, честно говоря, тут рановато: в Старом Свете идет жесткая конкурентная схватка за рынок «голубого топлива» с непредсказуемым исходом.