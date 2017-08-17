Подписаться на уведомления
 

Экс-глава охраны Туркменбаши умер в тюрьме

 

В туркменской тюрьме скончался бывший глава Службы безопасности президента Туркменистана Акмурад Реджепов. Об этом сообщил руководитель Центральноазиатской программы российского Правозащитного центра «Мемориал» Виталий Пономарев, передает агентство «Фергана».

По официальной версии, смерть наступила от тромбоза 10 августа. В тот же день тело покойного было передано родственникам в Ашхабаде. Поминальные мероприятия пройдут 17 августа в Лебапском велаяте (области).

Акмурад Реджепов считался одним из самых влиятельных приближенных первого президента Туркмении Сапармурата Ниязова.

Начиная с 1985 года Реджепов возглавлял личную охрану руководителей республики, реорганизованную в 1992 году в Службу безопасности президента Туркменистана. Указом Бердымухамедова от 15 мая 2007 года генерал-лейтенант Реджепов был смещен со своего поста «в связи с переходом на другую работу». Почти сразу вслед за тем он был взят под стражу.

1371 просмотров


Старости
Республиканский стадион утонул в мусоре
Республиканский стадион утонул в мусоре После матча «Карабаха»
Наша погода
Сегодня 31° / 23°
18 Авг 33° / 23°
19 Авг 34° / 22°
20 Авг 33° / 22°

Наши деньги
1 USD   =   1.7008 AZN
1 EUR   =   2.0035 AZN
1 RUB   =   0.0286 AZN

Новостная лента

Россия вновь опередила Саудовскую Аравию по добыче нефти
В Израиле разрушили дом третьего террориста с Храмовой горы
Курс маната стабилен
Особняк на Рублевке решили продать за биткоины
В Баку сохранится облачная погода
Убитый в Сирии Озанян оказался поклонником Шаумяна и сторонником карабахских сепаратистов
Экс-глава охраны Туркменбаши умер в тюрьме
Массовое отравление в России
Москва: «Нас бьют, мы крепчаем…» наша аналитика
В Японии разбился военный вертолет видео
Исполнительная власть Баку о незаконном строительстве в Баку наши парадоксы: фото
В России запретили "Свидетелей Иеговы"
Адвокат отказался защищать Януковича в суде
На Сахалине азербайджанца обвинили в убийстве армянина
Ара Папян: «Антироссийские санкции скажутся на Армении»
Захват заложников в Голландии фото; видео; обновлено 11:48
Хакеры взломали аккаунты «Игры престолов» в соцсетях
В столице Филиппин полицейские за ночь убили 25 человек
Президент Южной Кореи: Войны больше не будет
Лидер турецкой оппозиции может быть арестован
Америка увязла в гражданской войне, а Россия выбирает Грозного комментарий из Вашингтона
Наследник короля Салмана оплатит хадж катарцев
В нефтяной стране голодные люди ринулись в зоопарк
Масштабная облава на наркоторговцев в Турции
На востоке Украины продолжаются бои Есть жертвы
Уведомления о важном

На сайте появилась новая функция — уведомления о важных новостях, которые появляются прямо на рабочем столе.

Если вы хотите узнавать важные новости как можно раньше, подписывайтесь прямо сейчас!

Eсли передумаете, то всегда можно отписаться.

Подписаться