Экс-глава охраны Туркменбаши умер в тюрьме

В туркменской тюрьме скончался бывший глава Службы безопасности президента Туркменистана Акмурад Реджепов. Об этом сообщил руководитель Центральноазиатской программы российского Правозащитного центра «Мемориал» Виталий Пономарев, передает агентство «Фергана».

По официальной версии, смерть наступила от тромбоза 10 августа. В тот же день тело покойного было передано родственникам в Ашхабаде. Поминальные мероприятия пройдут 17 августа в Лебапском велаяте (области).

Акмурад Реджепов считался одним из самых влиятельных приближенных первого президента Туркмении Сапармурата Ниязова.

Начиная с 1985 года Реджепов возглавлял личную охрану руководителей республики, реорганизованную в 1992 году в Службу безопасности президента Туркменистана. Указом Бердымухамедова от 15 мая 2007 года генерал-лейтенант Реджепов был смещен со своего поста «в связи с переходом на другую работу». Почти сразу вслед за тем он был взят под стражу.