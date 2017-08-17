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Убитый в Сирии Озанян оказался поклонником Шаумяна и сторонником карабахских сепаратистов

 

Один из лидеров Турецкой коммунистической партии Нубар Озанян, воевавший в рядах армянских сепаратистов в начале 90-х и на протяжении 6 лет участвовавший в военных действиях на стороне ПКК, был убит в Сирии, сообщает Yeni Şafak.

В соответствующем аявлении Коммунистической партии Турции сказано, что Озанян был убит в перестрелке с ИГИЛ в Ракке.

Смерть Озаняна была подтверждена источниками, близкими к ПКК. В заявлении курдских источников сказано, что Озанян был убит артиллерийским снарядом 14 августа, от удара которого его разорвало на «куски». В связи с его смертью ячейкам ПКК в Европе предписано проведение шествий в его честь.

Нор Зартонк, армянская организация, расположенная в Стамбуле, в связи со смертью боевика, сделала следующее заявление. «Мы с большой печалью узнали, что армянский революционный командир, наш товарищ Нубар Озаньян умер 14 августа во время битвы против ИГИЛ в Рожаве. Неукротимый Нубар был одним из важных носителей «армянской революционной традиции» (кавычки наши. - Ред.). Мы глубоко опечалены тем, что потеряли подлинного революционера, которому удалось стать истинным борцом революции», - говорится в заявлении Нор-Зартонка.

Озанян родился в турецком городе Йозгат в армянской семье. Он учился в частной армянской школе им. Карагезяна, которая находится в районе Шишли в Стамбуле. В Депреванке он заинтересовался идеями Маркса и Ленина и сблизился со многими коммунистами. Также он известен переводами трудов Степана Шаумяна и Ленина на турецкий язык.

Озанян вел подрывную деятельность в Палестине с 1988-го по 1990-й годы, а с 1991-го по 1992-й воевал в Карабахе на стороне армян. В 2014-м он участвовал в операциях в горах Северного Ирака, а с 2015 года воевал за сирийских курдов. Занимался подготовкой и тренировкой боевиков курдского, армянского и арабского происхождения. В рядах сирийских курдов пользовался большим авторитетом. Примечательно, что был он также охранником турецко-курдского актера-коммуниста Йылмаза Гюнея, который вынужденно переехал на жительство в Париж из-за пропаганды коммунистических идей в своих фильмах.

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