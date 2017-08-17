В Баку сохранится облачная погода

Завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков, сообщили в Министерстве экологии и природных ресурсов Азербайджана.

Утром местами на полуострове пройдутдожди. Скорость северо-восточного ветра - 5 - 10 м/с, утром и ночью - 12 - 15 м/с.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 22 - 25°, днем - 29 - 34°. В Баку ночью будет 23 - 25°, днем - 30 - 32° тепла.

Атмосферное давление - 758 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью - 70 - 80%, днем - 40 - 45%.

Температура морской воды на пляжах Сумгаита, Новханов, Пиршагов, Нардаран и Бильгя составит 24 - 25°, на пляжах Загульбы, Бузовнов, Мардакян и Шувелян – 25 - 26°, Тюркан, Говсанов, Сахиля и Шихово – 26 - 27° тепла.