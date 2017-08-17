Особняк на Рублевке решили продать за биткоины

Особняк в поселке Николино на втором Успенском шоссе выставили на продажу за три тысячи биткоинов. Об этом говорится в пресс-релизе представляющей интересы владельца компании Kalinka Group, поступившем в редакцию «Дома» в четверг, 17 августа.

Отмечается, что это - первый в стране подобный случай. Компания в настоящее время изучает точную схему сделки и возможности ее реализации. При этом в России запрещены прямые продажи в криптовалюте, что осложняет покупку дома.

«Мы впервые столкнулись с пожеланием клиента продать дом за криптовалюту. Такие сделки пока в новинку даже для мировых рынков недвижимости. Нам приятно быть пионерами и открывать новые рубежи в бизнесе», — отметили сотрудники Kalinka Group.