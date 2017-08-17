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В Азербайджане пройдет медопрос

 

Впервые в Азербайджане состоится опрос населения по разработанной Всемирной организацией здравоохранения методологии STEPS. Исследования STEPS проводятся в целях улучшения качества медицинских услуг и защиты здоровья населения и уже апробированы в 104 странах мира.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава Азербайджана, основной целью опроса является изучение факторов риска неинфекционных заболеваний в стране.

А в качестве подготовки к исследованию Центр общественного здравоохранения и реформ Минздрава Азербайджана проведет с участием экспертов ВОЗ тренинги по подготовке специалистов. Респондентами опроса, который пройдет в три этапа – с конца августа по середину октября, станут жители 2881 хозяйства в девяти установленных Госкомстатом экономических зонах страны.

Им будет предложено ответить на вопросы социально-демографического характера, а также о питании, курении, употреблении алкоголя, физической активности и т.п. Будут учитываться и физические данные респондентов. На последнем этапе будут проведены биохимические анализы для определения уровня сахара и липидов в крови опрашиваемых.

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