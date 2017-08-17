Российская военная техника прибыла в Беларусь. Издание «Хартия» опубликовало видеозапись, на которой зафиксирован проезд колонны из нескольких десятков военных грузовиков «Урал» с черными регистрационными номерами и индексом «RUS».

Крытые машины с прицепами по улице Вайнрубов въехали в лес неподалеку от 72-го Объединенного учебного центра Вооруженных сил РБ.

Колонну сопровождали машины белорусской ГАИ.

Напомним, что российско-белорусские учения «Запад - 2017» на территории Беларуси начнутся в сентябре. Для переброски российского контингента задействовано рекордное количество железнодорожных вагонов – более 4-х тысяч. Многие политики и военные эксперты считают, что после учений российские войска останутся в стране.