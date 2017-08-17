Турция призвала Германию не управлять Евросоюзом

Германия в одиночку не может определять политику всего Евросоюза. Об этом в четверг, 17 августа, заявил турецкий министр по делам ЕС Омер Челик, передает Reuters.

Он раскритиковал заявление немецкого канцлера Ангелы Меркель о якобы невозможности продолжения переговоров с Анкарой по созданию таможенного союза.

«Это неудачное заявление. Мы подчеркиваем, что ни один из членов ЕС не должен указывать европейским институтам или верховодить европейскими процессами. Эти ситуации очень опасны», — отметил министр.

Челик добавил, что изменения в таможенном союзе пойдут на пользу как Турции, так и Евросоюзу. «Но они ведут себя так, как будто делают Турции одолжение», — отметил политик.