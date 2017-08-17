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Конец монополии на сахар в Азербайджане?

Автор: Отдел экономики 

Радикально изменилась ситуация в сфере импорта сахара в Азербайджан, которая долгое время была монопольной. Государственный таможенный комитет сообщает, что за первое полугодие этого года в Азербайджан импортировано в 18 раз больше сахара, чем за весь прошлый год.

Согласно статистике комитета, за шесть месяцев 2017 года в Азербайджан было завезено 67 тысяч 775 тонн сахара на общую сумму в 34.5 миллионов долларов. Этот показатель в прошлом году составил всего 6 тысяч 636 тонн. Основными импортерами сахара в Азербайджан стали Россия, откуда было завезено 51 тысяча 219 тонн, Беларусь – 8 тысяч 262 тонн и Украина – 7 тысяч 382 тонны. То, что сахар завозится в Азербайджан в основном из стран СНГ, объясняется тем, что между этими странами отменены таможенные пошлины.

На фоне роста импорта сахара в Азербайджане сократился экспорт этого продукта. Так, за первое полугодие 2017 года было экспортировано 40 тысяч 284 тонны сахара, что на 11 тысяч тонн меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Доходы от экспорта сахара сократились на 3.3 миллиона долларов. Помимо экспорта в Азербайджане сократилось также и производство сахара. Так, Государственный комитет по статистике сообщил, что за первое полугодие этого года было произведено 110.2 тонны сахара и сахарного песка и что спад производства сахара составил 35%.

В результате конкуренции, вызванной резким ростом импорта сахара в Азербайджан, в стране сократился экспорт сахара и его производство. По мнению многих экспертов, резкий рост импорта этого продукта стал также результатом радикальных реформ в таможенной системе, направленных на усиление прозрачности в этой сфере. 

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