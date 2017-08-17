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Госпитализирован объявивший голодовку лидер оппозиции Ирана

 

В четверг бывший спикер иранского Меджлиса (парламента) и оппозиционный лидер Мехди Кярруби, находящийся под домашним арестом, был госпитализирован. Произошло это почти через сутки после объявления им голодовки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на иранские СМИ.

«Состояние его здоровья ухудшилось после объявления голодовки, и сейчас он находится в больнице», - сообщает сайт Saham News, близкий к семье Кярруби.

Оппозиционер начал голодовку с требованием установить дату судебных слушаний по его делу. Однако вскоре вслед за тем Кярруби доставлен был в больницу в  связи с повышением у него артериального давления. При этом Кярруби по-прежнему отказывается от приема пищи.

Супруга Кярруби заявила, что он также требовал удаления из его дома сотрудников МВД и демонтажа установленных у него камер наблюдения.

С 2011 года Кярруби находится под домашним арестом, как и его соратник по оппозиционному движению Хосейн Мусави, которому инкриминируется участие в протестах, прошедших в стране в 2009 году после переизбрания предыдущего президента ИРИ - Махмуда Ахмадинежада.

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