В Азербайджане строится первый завод органических удобрений

Компания Səba приступила к строительству завода органических удобрений. Сырьем для этого – первого в Азербайджане – предприятия подобного рода станет помет птиц, выращиваемых компанией Səba.

Завод органических удобрений строится в Шабранском районе, близ птицеводческого предприятия Səba.

Ежегодная производственная мощность завода составит 26 тысяч тонн. Готовая продукция будет выпускаться в виде 50-килограммовых мешков для розничной торговли и 1 тонны - для фермерских хозяйств.

На заводе птичий помет будет обогащаться минералами и перерабатываться в зернистую субстанцию.

Кормом для куриц Səba является кукуруза и соя, выращенные на полях компании в Агджабеди и Бейлагане. Помет, полученный в результате натурального кормления птицы, позволяет производить органические удобрения общего назначения.

С производством указанной продукции оказана будет значительная поддержка местного сельского хозяйства, получат рациональное использованиет отходы производственной сферы, а также заметно улучшиться состояние экосистемы региона.

Применение органических удобрений в сельском хозяйстве служит залогом экологической чистоты выращиваемой продукции. Если минеральные удобрения служат только для питания растений, то органические, кроме того, питают почву, обогащая ее микроорганизмами и при этом не изменяя ее структуру.

Неправильное использование минеральных удобрений может оказаться вредоносным как для растений, так и, что самое важное, для здоровья людей, тогда как "органика" совершенно исключает такую возможность.

«Мы уверены, что в результате наших усилий, нацеленных на производство натуральной продукции, наше новое предприятие станет одним из важнейших в цепочке Səba "Təbiətdən mətbəxə"», - заявили в компании Səba.

Отметим, что наряду с гарантией натуральности продукции Səba также обеспечивает ее халяльность, являясь одним из крупнейших в стране производителей птичьего (куриного) мяса и молочной продукции. Так, в производстве куриного мяса компания Səba первая в стране завоевала международный сертификат халяльности GIMDES, также успешно пройдя стандарты халяльности Азербайджанского государства. Помимо этого Səba является первой в Азербайджане компанией, которая проверила халяльность своей молочной продукции и получила в результате сертификат GIMDES.